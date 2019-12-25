Россиян поучили правильно выбирать зимние шины

Автоэксперт Кирилл Милешкин перечислил преимущества каждого типа зимней резины и научил россиян правильно их выбирать. Об этом пишет журнал «За рулем».

Он пояснил, что нешипованная резина подразделяется на два типа — для мягкой европейской и суровой снежной зимы. Первый тип подходит для эксплуатации при небольших морозах и плюсовой температуре, но плохо сцепляется со льдом или укатанным снегом, являясь хорошим вариантом для южных регионов России, и с долей риска — в Москве.

Нешипованные «липучки» скандинавского типа раскрывают свой потенциал в сильные морозы, и даже, по словам Милешкина, могут посоперничать с шипованной резиной.

У шин с шипами есть два главных недостатка, отмечает автоэксперт. Это их шум при эксплуатации, а также сравнительно быстрый износ. Он предупредил, что при потере шипов покрышка моментально теряет свои свойства и подлежит замене.

Ранее сообщалось, что одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен. Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса — они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Кроме того, шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе следует класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

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