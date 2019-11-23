Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».

Также некоторые автовладельцы неправильно хранят колеса. Автор статьи отмечает, что они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Кроме того, шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе следует класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

Отмечается, что часто водители неправильно устанавливают шины. В результате они быстро изнашиваются, а управляемость машины заметно ухудшается. Ошибкой является и отсутствие балансировки колес. Эту процедуру следует проводить примерно раз в год.

Еще одна распространенная ошибка — неправильная затяжка болтов, пишет автор. Их нужно затягивать крест-накрест в определенной последовательности. При этом необходимо использовать динамометрический ключ для правильного момента затяжки, говорится в материале.

Ранее в России предложили уменьшить максимальный срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за нарушение этого условия. В государственной компании «Автодор» отметили, что в законе пока не закреплен период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, тогда как 90 процентов ущерба дорожное покрытие в России получает именно в зимний сезон. Отмечается, что степень износа дорог также «с достоверной точностью не оценена <...>, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий».

Менять летние шины на зимние россиянам посоветовали 28 октября. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, из-за резкого похолодания на дорогах возможно образование гололедицы.

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