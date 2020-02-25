Россиянам назвали три главные ошибки при проезде «лежачего полицейского»

Россияне совершают три основные ошибки во время проезда на автомобиле через «лежачего полицейского», пишет «Российская газета».

Самая главная ошибка — это переезд без снижения скорости. В результате может быть повреждена ходовая часть машины, а водитель и пассажиры могут получить травмы. Во-вторых, нередко автомобилисты преодолевают препятствие с выжатой педалью тормоза. Из-за этого нагружается подвеска, удары по шасси усиливаются. В-третьих, многие пытаются частично объехать возвышение, выезжая на обочину, чтобы коснуться препятствия только двумя колесами с одной стороны. За такую езду можно получить штраф, есть риск поцарапать диски о бордюр.

В публикации автомобилистам советуют заранее сбавить скорость перед «лежачим полицейским» и проходить его плавно либо уже перед самим бугром коротко ударить по педали. Еще один совет — проезжать препятствие под углом. Так колеса проезжают по очереди, и нагрузка на ходовую часть снижается. При таком маневре надо убедиться, что рядом нет пешеходов или других транспортных средств. Последний вариант безопасен, если возвышение небольшое.

Ранее автоэксперт Илья Пименов предупредил российских водителей об опасности торможения ручником в гололед. Он призвал граждан быть неспешными, внимательными и контролировать дистанцию при езде по скользкой дороге.

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