Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

В министерстве транспорта России оценили идею сократить срок использования шипованных шин. Заявление пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

В Минтрансе отметили, что увеличение срока запрета на использование шипованной резины невозможно. Это связано со значительной долей транзитного автотранспорта, пересекающего несколько климатических регионов. Также нецелесообразно введение жестких ограничений по ее эксплуатации.

Сейчас согласно требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в России запрещено использовать шипованную резину в летний период (июнь, июль, август).

Ранее в феврале сообщалось, что в России могут измениться правила использования сезонной резины. В Госдуме предложили обязать водителей устанавливать отмененный в 2018 году знак «Шипы» и вернуть его в ПДД. А замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский заявил, что необходимость использования шипованных шин в столице часто отсутствует, так как город тщательно убирается.

В ноябре 2019 года государственная компания «Автодор» предложила уменьшить максимальный срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за нарушение этого условия. Так, в центральной части России специалисты предлагают разрешить использовать зимнюю резину на протяжении максимум 188 дней (по действующим стандартам шипованные шины могут находиться в эксплуатации 273 дня).

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