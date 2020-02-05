В России захотели изменить правила использования шипованных шин

В Госдуме обсуждают введение ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами и штрафов за неправильное использование сезонной резины, сообщает «Коммерсантъ».

Депутаты захотели изменить правила использования покрышек, чтобы снизить наносимый дорогам вред. Во время обсуждения инициативы 4 февраля предлагалось в том числе обязать водителей устанавливать отмененный в 2018 году знак «Шипы» и вернуть его в ПДД. Благодаря этому автоматические камеры смогут опознавать такие машины.

По словам замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимира Островского, именно из-за шипов столичным дорожникам приходится менять покрытие каждые три года, при этом необходимость использования таких покрышек часто отсутствует. «В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается», — сказал он на заседании нижней палаты парламента.

Заведующий кафедрой «Дорожно-строительные материалы» МАДИ Юрий Васильев добавил, что дорожное полотно также страдает от противогололедных реагентов. Например, хлористая соль вдвое ускоряет износ покрытия. Представитель РосдорНИИ Николай Беляев в свою очередь предложил снизить со 110 до 90 километров в час разрешенную скорость на магистралях для автомобилей с шипами на шинах.

Поступившие предложения будут изучены и доработаны рабочей группой при комитете по транспорту и строительству Госдумы. В будущем они могут войти в соответствующий законопроект.

По данным РосдорНИИ, шипованными шинами в России пользуются 25 миллионов автомобилистов. На восстановление дорог в год власти тратят до 220 миллиардов рублей. Наказания за нарушение правил применения шин в стране нет.

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