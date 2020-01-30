Россиянам раскрыли распространенные методы угона автомобилей

В МВД россиянам раскрыли наиболее распространенные у злоумышленников способы угона автомобилей. Об этом сообщили РИА Новости.

Наиболее распространенными способами хищения автомобилей являются взлом замков дверей и замка зажигания с помощью механических приспособлений. Машину также могут угнать, разбив боковое стекло, а также применив «специальные радиоэлектронные средства для проникновения в салон, запуска двигателя, блокирования охранных систем».

В МВД уточнили, что иногда для подобных преступлений используются ключи, которые были похищены у автовладельца путем подмены при осмотре во время покупки автомобиля.

Преступники могут выбрать для угона автомобиль, который не оборудован охранными комплексами с механическими и электронными устройствами, защищающими машину. В МВД уточнили, что эффективность работы таких систем зависит не от стоимости и производителя, а от «индивидуального подхода».

В ведомстве добавили, что за 2019 год число краж автомобилей снизилось более чем на 14 процентов. За прошлый год в стране зарегистрировали около 20 тысяч таких преступлений.

Ранее сообщалось, что угонщики вскрывают двери при помощи «удочки» и «длинной руки, отключая сигнализацию через разные электронные сканеры. В некоторых случаях для угона используется автоэвакуатор.

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