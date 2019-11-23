Перемещения российских автомобилей отследят

Система по контролю проезда всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно информации о госзакупках, реализовывать проект будет ООО «Стандартпроект». На его запуск потратят 200 миллионов рублей, создание и внедрение новой системы займет шесть месяцев. Она объединит 16 регионов и более пяти тысяч камер.

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу. Это поможет бороться с преступностью, в частности, с угонами машин.

На данный момент система уже действует на территории Москвы и Подмосковья. В нее входят около 3,7 тысяч камер, которые фиксируют передвижения автомобилей онлайн.

В октябре сообщалось, что ГИБДД собралось встраивать мобильные камеры для замера скорости в сигнальную балку на крыше патрульных машин. Нововведения могут появиться уже в следующем году.

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