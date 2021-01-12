Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео

Редкие кадры участия иранских элитных войск в битве за сирийский Алеппо попали в сеть. На видеоматериалы агентства «Тасним» обратил внимание портал AMN News.

На видео артиллеристы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стреляют из 152-миллиметрового орудия снарядами с лазерным наведением по позициям противника в неизвестной части провинции Алеппо.

Корпус стражей исламской революции — элитное подразделение армии Ирана. Корпус предназначен для защиты независимости государства, обеспечения господства ислама в обществе и борьбы с оппозиционными течениями. В составе КСИР числятся наземные войска, а также авиация и флот, оснащенные большим количеством вооружения. Члены корпуса обладают широкими религиозными, политическими и военными полномочиями.