Корпорации решили приостановить спонсирование политических кампаний

Несколько корпораций и технологических гигантов, в том числе компании Facebook, Microsoft и Google, решили приостановить спонсирование политических кампаний после беспорядков в Капитолии. Об этом сообщает Axios.

В частности, заморозку взносов подтвердил представитель Facebook Энди Стоун. По его словам, компания намерена пересмотреть методы расходования политических средств. Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что стратегия политического комитета компании будет переоценена и пересмотрена «после глубоко тревожных событий прошлой недели». С похожей формулировкой в своем заявлении выступила и Microsoft.

Среди других компаний, которые заморозят политические пожертвования, названы JPMorgan Chase, Airbnb, BP (British Petroleum), AT&T, BlackRock, Dow, Goldman Sachs, Boston Scientific, Blue Cross Blue Shield Association, Marriott International и Citi.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. В результате погибли пять человек. На следующий день Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена на пост президента.