В Казахстане огласили итоги парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Константина Петрова.

Победу на выборах одержала партия «Нур-Отан», возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Она набрала 71,09 процента голосов и получила 76 мандатов в мажилисе парламента Казахстана. Семипроцентный барьер также преодолели партия «Ак жол» (Светлый путь) с 10,95 процента голосов и Народная партия Казахстана с 9,1 процента голосов, которые получили соответственно 12 и 10 мест в нижней палате парламента.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в отношении тех, кто намерен выйти с протестами из-за выборов депутатов нижней палаты парламента, не будут приниматься репрессивные меры. По его словам, силовики будут действовать в соответствии с законом.

10 января в Казахстане прошли очередные выборы депутатов Мажилиса, в которых приняли участие пять партий. Для прохождения в парламент требуется преодолеть семипроцентный барьер. Для формирования состава Мажилиса необходимо избрание не менее двух партий.