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Епархия российского города к Рождеству заказала цирк с козлами и свастикой

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Ижевская епархия заказала государственному цирку Удмуртии рождественское шоу со свастикой, где фашистов изображали козлы. Видео с цирковыми номерами опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как артисты цирка в костюмах красноармейцев погоняют животных в попоне с нацистской символикой.

По словам пресс-службы цирка, артисты выполняли заказ, в котором в соответствии со сценарием изображались события Великой Отечественной войны. Нацистская символика использовалась в эпизоде с 1942 годом, который сопровождался текстом диктора.

В цирке отметили, что не нарушили закон, поскольку использовали нацистскую символику не в целях пропаганды, а как часть представления. «Специфика циркового искусства — зрелищность, ирония и гротеск», — сказали в пресс-службе

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны. Демонстрация изображений нацистов, по их мнению, должна быть приравнена к пропаганде нацисткой символики.

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