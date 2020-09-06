В российском городе повесили плакат с казаками Вермахта

В городе Новочеркасск Ростовской области на фасад торгового центра «Арбат» ошибочно повесили плакат с казаками Вермахта. Об этом в воскресенье, 6 сентября, стало известно изданию «Подъем».

Изображение с ошибкой провисело в течение нескольких часов, после этого плакат быстро сняли. Поздравительный плакат посвящен 450-летию служения донских казаков России.

По словам врио главы городской администрации Юрия Лысенко, местные власти «сочли произошедшее не умыслом, а технической ошибкой». Он заявил, что руководство торгового центра самостоятельно нашло дизайнера, разработавшего макет с иллюстрацией художника Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год».

«В оригинале на картине изображены два казака, на шапках которых можно разглядеть кокарды с орлами, свастиками, красными кругами и венками из дубовых листьев, однако на макете никаких знаков отличия на форме персонажей не было», — объяснил Лысенко.

Управляющий «Арбатом» Геннадий Веренич в свою очередь сказал, что произошла «грубая ошибка» из-за неопытности дизайнера. Он извинился перед горожанами. В скором времени этот баннер заменит новый, на нем будут изображены казаки во время парада на соборной площади.

В июне сообщалось, что бывший мэр Архангельска Александр Донской растянул плакат с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером в центре Москвы. «Я просил прохожих делать все, что они хотят с гигантской картиной Гитлера», — пояснил он.