Бабушка увидела в сети обнаженные фото внучки и впала в истерику

Блогерша по имени Ава Луиза (Ava Loise) испортила отношения с родственниками после того, как те нашли ее страницу на сайте OnlyFans, где подписчики платят деньги за обнаженные фотографии и эротические видео. Об этом она рассказала в своем TikTok.

22-летняя Луиза показала часть переписки со своей матерью. Последняя запретила дочери приходить на семейное празднование Пасхи. Удивленная женщина спросила, в чем причина такого решения.

«Твои тетя и бабушка подписались на твой аккаунт в OnlyFans, чтобы увидеть, что там происходит. Они впали в истерику», — объяснила запрет мать.

В интервью LadBible Луиза сказала, что мало общается с родственниками, но они следят за ее деятельностью в Instagram. Однажды блогерша опубликовала там рекламу своего OnlyFans, и бабушке стало любопытно.

«Теперь они больше со мной не разговаривают. Бабушка отказывается признавать мое существование», — заявила Луиза.

Блогерша добавила, что ей потребуется много времени на восстановление хороших отношений с семьей. Возможно, ради этого придется сходить в церковь вместе с бабушкой.