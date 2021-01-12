Илон Маск перестал быть самым богатым человеком планеты. Об этом сообщает Forbes.

Основатель компаний Tesla и SpaceХ по итогам дневных торгов на американских биржах потерял 13,5 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 176,2 миллиарда.

Первое место в рейтинге миллиардеров вернулось к основателю Amazon Джеффу Безосу. Несмотря на также неудачный для него день (он лишился 3,6 миллиарда долларов), его богатство составило 182,1 миллиарда. Третье место со 154,6 миллиарда долларов принадлежит совладельцу Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно.

Маск занимал лидирующую позицию рейтинга с 7 января. Это произошло из-за роста курса акций Tesla.

9 января Маск объявил о планах распродать все имущество ради заселения Марса. Предприниматель объяснил, что строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен, когда речь идет о Марсе. «У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний», — уточнил Маск, выразив готовность ночевать в офисе.