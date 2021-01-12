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Режим самоизоляции для пожилых людей стал бессрочным в Подмосковье

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Режим самоизоляции, рекомендованный для пожилых людей в связи с пандемией коронавируса, стал бессрочным в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В документе исключены ранее прописанные сроки самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Ранее режим самоизоляции для данных категорий жителей был продлен до января и носил рекомендательный характер.

В Московской области также продлили часть ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. До 6 февраля студенты продолжат обучаться дистанционно. Их социальные карты будут заблокированы. Подобная мера касается и жителей старше 65 лет, чьи проездные также заблокированы до 6 февраля.

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