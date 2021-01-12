Официальное сообщение МЧС о пожаре в Екатеринбурге с эмодзи возмутило россиян

Пользователи сети раскритиковали представителей МЧС, которые опубликовали официальное сообщение о серьезном пожаре в Екатеринбурге, дополнив его различными эмодзи. Пост доступен в группе «ГУ МЧС России по Свердловской области» во «ВКонтакте», однако модераторы паблика уже удалили из него резонансные смайлики.

В первоначальном варианте эмодзи дублировали некоторые слова из сообщения. Например, напротив «пожара» стоял смайлик с огнем, а рядом с «Россией» автор поста решил вставить значок с флагом страны. В финале текста, где говорилось о погибших в результате пожара, стоял грустный смайлик со слезами на глазах.

На пост обратили внимание крупные СМИ, включая TJ. Последний опубликовал скриншот в Twitter. Читатели издания возмутились стилем сообщения сотрудников МЧС.

«Эти смайлики выглядят, как какое-то издевательство», — написал один из юзеров в Twitter. «Буквы лишние, можно было бы смайликами обойтись», — поиронизировал другой. Третий назвал сложившуюся ситуацию цирком.

В скором времени модераторы паблика убрали часть эмодзи, а позже удалили все смайлики, оставив только первоначальный текст сообщения.

Пожар на втором этаже жилого дома в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке остальные пятеро — жители верхних этажей, отравились продуктами горения. Среди погибших также россиянка, которая просила помощи в Twitter, и ее семилетняя дочь. Девочка умерла по дороге в больницу.

Прокуратура Свердловской области также назвала неосторожное обращение с огнем возможной причиной пожара в Екатеринбурге. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания находился в квартире на втором этаже возле дивана. В помещении нашли много окурков от табачных изделий, жильцы использовали горелки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).