Стали известны подробности пожара в Екатеринбурге с восемью погибшими

Семья из Екатеринбурга, проживавшая в квартире, где началось возгорание, была неблагополучной. Такие подробности пожара с восемью погибшими раскрыл исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов, передает «Интерфакс».

Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, уточнил он.

Власти также рассказали, что погибшие отравились угарным газом, передает РИА Новости.

Пожар на втором этаже жилого дома в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке остальные пятеро — жители верхних этажей, отравились продуктами горения. Среди погибших также россиянка, которая просила помощи в Twitter, и ее семилетняя дочь. Девочка умерла по дороге в больницу.

Прокуратура Свердловской области также назвала неосторожное обращение с огнем возможной причиной пожара в Екатеринбурге. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания расположен в квартире на втором этаже возле дивана. В помещении нашли много окурков от табачных изделий, жильцы использовали горелки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).