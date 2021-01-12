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При пожаре в российской многоэтажке погибли восемь человек

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При пожаре в многоэтажном доме в Екатеринбурге погибли восемь человек. Об этом сообщает портал E1.

Пожар начался на втором этаже девятиэтажного жилого дома в ночь на 12 января в микрорайоне ЖБИ. По предварительным данным, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке. Остальные пять погибших — жители верхних этажей, они отравились продуктами горения.

Уточняется, что среди погибших есть семилетний ребенок, он скончался уже в машине скорой помощи.

Причины возгорания уточняются.

9 января сообщалось о гибели семи человек в результате пожара в частном доме в поселке Боровском Тюменской области. В здании, где произошел пожар, работал нелегальный дом престарелых, владельцы не имели соответствующие документы. Хозяйку дома престарелых задержали. Она находилась внутри здания в момент пожара и вместе с двумя пенсионерами сумела спастись.

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