Жители Петербурга массово сбежали в Москву из-за коронавируса

Жители Санкт-Петербурга массово сбежали в Москву на новогодние праздники из-за введенных на фоне коронавируса ограничений — гости из северной столицы заняли первое место по количеству туристов в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Так, по информации аналитиков, чаще всего столицу в праздники посещали петербуржцы, а на втором месте оказались туристы из Тульской области.

При этом третью строчку заняли путешественники из Калужской области, на четвертое место встали жители Владимирской области. Также, отметили эксперты из департамента транспорта, Москву часто посещали гости из Тверской области.

В начале января Петербург, согласно данным оперативного центра по контролю и мониторингу инфекции, опубликованным на сайте стопокоронавирус.рф, впервые обошел Москву по числу новых случаев заражением коронавирусом, выявленных за сутки. Так, 4 января в Петербурге обнаружили 3657 новых инфицированных, тогда как в Москве — 3591. Ранее столица всегда лидировала среди других российских регионов по суточному приросту заражений.

В декабре 2020 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин попросил россиян отказаться от поездок в город во время январских каникул. Позже в Северной столице ввели ограничения против распространения коронавирусной инфекции: в новогодние выходные все кафе и рестораны были закрыты, а позже отели и гостиницы города заявили, что будут кормить гостей только в их номерах.