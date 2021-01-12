Выжившая при извержении вулкана девушка рассказала об умершем рядом с ней отце

Австралийка Стефани Брауитт (Stephanie Browitt), пережившая извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии в 2019 году, рассказала об умершем рядом с ней в больнице отце. Девушка описала эмоции в своем Instagram-аккаунте.

24-летняя пострадавшая пояснила, что после извержения их доставили в местную больницу, и пока она восстанавливалась от полученных ожогов, ее отец боролся за жизнь в соседней палате. Брауитт подчеркнула, что даже не могла навестить его, однако до последнего верила в его выздоровление.

Тем не менее врачам не удалось спасти отца Стефани, он скончался через четыре недели после происшествия. «Сегодня исполняется 12 месяцев с тех пор, как нам пришлось отпустить тебя, папа», — написала австралийка под публикацией и прикрепила к ней фото отца.

По словам девушки, для них с матерью это был второй удар, поскольку в катастрофе также погибла ее родная сестра. Однако смерть отца стала для нее большим потрясением, так как она не была готова к этому психологически. «Мысль о том, что ты можешь умереть, даже не приходила мне в голову, я не могла такое себе представить», — написала Стефани и поблагодарила отца за все, что он для нее сделал.

Ранее Брауитт поделилась своими воспоминаниями о происшествии. По словам девушки, из-за извержения она получила 70 процентов ожогов тела, ее руки буквально плавились на глазах.

Извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии, в результате которого скончались 19 человек, произошло 9 декабря 2019 года. Семьи погибших подали в суд на туристические компании, которые проводили экскурсии для путешественников в тот день, и обвинили их в халатности. Как стало известно позже, за шесть дней до происшествия вулканологи предупреждали об опасности посещения острова.