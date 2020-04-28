Пережившие извержение вулкана туристы рассказали об умиравших от ожогов людях

Туристы, выжившие во время извержения вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии, рассказали об умиравших на их глазах людях. Интервью с очевидцами публикует издание ABC News.

По словам Джеффа Хопкинса (Geoff Hopkins), который приехал на экскурсию к вулкану с дочерью Лиллани (Lillani), степень ожогов некоторых пострадавших была просто ужасающей.

«Хуже всего были ожоги тех, кто буквально остался без кожи. Она как будто растаяла на них словно воск, — вспоминает очевидец. — Я никогда не думал, что мне придется на такое смотреть, и искренне надеюсь, что больше никогда не увижу подобное».

Другая туристка, бразильянка Алин Кауффманн (Aline Kauffmann), которая во время происшествия находилась на туристической лодке The Phoenix, также пришла в ужас от происходящего.

«Когда первые пострадавшие поднялись на лодку, мы стали помогать им счищать с себя пепел. Им было очень больно», — отметила Кауффманн.

Извержение вулкана на острове Уайт, в результате которого скончались 19 человек, произошло 9 декабря 2019 года. Семьи погибших подали в суд на туристические компании, которые проводили экскурсии для путешественников в этот день, и обвинили их в халатности. Как стало известно позже, за шесть дней до происшествия вулканологи предупреждали население об опасности посещения острова.

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