Раскрыта растущая по всему миру вулканическая угроза

Ученые Университета Майами в США выяснили, что чрезмерные и продолжительные дожди, которые учащаются в результате изменения климата, способны спровоцировать извержение вулканов. К такому выводу они пришли, изучив причины активности вулкана Килауэа на Гавайях. Статья с результатами исследования, раскрывающая новую угрозу из-за экстремальных осадков, опубликована в журнале Nature.

Специалисты проанализировали результаты наземных и спутниковых наблюдения осадков и оценили давление на глубине 1-3 километров под Килауэа с течением времени. Оказалось, что растущее давление достигло пика за полвека до самого разрушительного извержения. Непосредственно перед извержением произошел сильный ливень, а увеличение уровня жидкости в трещинах и пористых породах способствовало разрушению пород и движению магмы. Это соответствует наблюдению, что во влажные и дождливые годы активность Килауэа усиливается.

Это первое свидетельство влияния дождей на глубинные механизмы вулканической активности. До этого было известно, что осадки способны вызвать выбросы пара и небольшие землетрясения. Из-за роста давления в глубинных породах могут происходить извержения и в других местах по всему миру, заключают исследователи.

3 мая 2018 года произошло беспрецедентное извержение Килауэа на Большом острове, из-за которого на густонаселенном восточном побережье оказалось разрушено несколько сотен домов.

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