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Смертельное извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео

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Ruptly / YouTube

Ставшее смертельным для по меньшей мере одного человека извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии попало на видео. О подробностях катаклизма сообщает Reuters.

Очевидцам удалось заснять вырывающийся из кратера вулкана столб густого дыма и пепла.

Сообщается, что в момент извержения на небольшом острове находилось около 50 человек — несколько групп туристов и их сопровождающие. В настоящий момент известно, что один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Госпитализированы с ожогами более 20 человек, российских граждан среди них нет.

Власти Новой Зеландии закрыли область над вулканом для полета и предупредили население об опасности выброса пепла: всем, живущим вблизи от берега, порекомендовали закрыть окна и двери и не выходить на улицу.

Агентство по чрезвычайным ситуациям работает над тем, чтобы оценить угрозу дальнейшего извержения. По некоторым данным, с момента начала катаклизма сила выброса снизилась и продолжает снижаться.

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