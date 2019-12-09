Смертельное извержение вулкана в Новой Зеландии попало на видео

Ruptly / YouTube

Ставшее смертельным для по меньшей мере одного человека извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии попало на видео. О подробностях катаклизма сообщает Reuters.

Очевидцам удалось заснять вырывающийся из кратера вулкана столб густого дыма и пепла.

Сообщается, что в момент извержения на небольшом острове находилось около 50 человек — несколько групп туристов и их сопровождающие. В настоящий момент известно, что один человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. Госпитализированы с ожогами более 20 человек, российских граждан среди них нет.

Власти Новой Зеландии закрыли область над вулканом для полета и предупредили население об опасности выброса пепла: всем, живущим вблизи от берега, порекомендовали закрыть окна и двери и не выходить на улицу.

Агентство по чрезвычайным ситуациям работает над тем, чтобы оценить угрозу дальнейшего извержения. По некоторым данным, с момента начала катаклизма сила выброса снизилась и продолжает снижаться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru