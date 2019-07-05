Извержение вулкана в Европе попало на видео и поразило туристов

Туристы из США запечатлели извержение вулкана, расположенного на итальянском острове Стромболи в Тирренском море. Об этом сообщает Yahoo News.

Как видно на ролике, вулкан выбрасывает столб пепла черного цвета в воздух. По словам автора видео, сперва произошел очень мощный и громкий взрыв, а затем путешественники замерли в изумлении. «Тогда мы не понимали масштабы происходящего», — пояснил он.

Вулкан на острове Стромболи активизировался в 16:30 по местному времени 3 июля. Извержение испугало туристов, которые сначала услышали взрыв, затем увидели пепел и множество падающих камней. По склонам вулкана струилась лава. Среди отдыхающих возникла паника, одни поспешили спрятаться в домах, другие зашли в море.

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