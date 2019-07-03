В Италии проснулся вулкан и загнал туристов в море

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан. Об этом сообщает «Интерфакс».

Извержение испугало туристов, которые сначала услышали звук мощного взрыва, затем увидели столб пепла и множество падающих камней. По склонам вулкана струилась лава. Среди отдыхающих возникла паника, одни поспешили спрятаться в домах, другие зашли в море.

С близлежащего острова Липари на Стромболи отправили пожарных. Хотя информации о пострадавших не поступало и итальянская береговая охрана не видит необходимости в эвакуации людей со Стромболи, власти выразили готовность эвакуировать с острова всех желающих. По информации агентства, жители деревни Джиностро на Стромболи не разделяют спокойствия представителей власти и утверждают, что ситуация критическая, и жители поселка вынуждены оставаться в своих домах.

Ранее сообщалось, что считавшийся потухшим вулкан Большая Удина на Камчатке проснулся. Последствия от его извержения могут быть аналогичны катастрофе Помпей после пробуждения Везувия. По данным местных сейсмостанций, за последний год активность Большой Удины резко увеличилась. В феврале 2019 года там произошло землетрясение с магнитудой 4,3 — самое мощное в этой части Камчатки за всю историю наблюдений. Также установлено наличие активности в магматическом очаге.

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