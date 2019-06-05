Ученые заявили о пробуждении мощного вулкана на Камчатке и вспомнили Помпеи

Долгое время считавшийся потухшим вулкан Большая Удина на Камчатке начал просыпаться и встревожил российских ученых. По их прогнозам, последствия от его извержения могут быть аналогичны тем, что стало с Помпеями после пробуждения Везувия. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири» Сибирского отделения РАН со ссылкой на исследования журнала Journal of Volcanology and Geothermal Research.

По данным установленных на вулкане сейсмостанций, за последний год его активность резко увеличилась. Только в период с мая по июль 2018-го зарегистрировано 559 землетрясений под Большой Удиной. В феврале 2019-го там же произошло землетрясение с магнитудой 4.3, которое стало самым мощным в этой части за всю историю наблюдений. Геологам также удалось установить наличие активности в магматическом очаге. Вся эта информация позволила им утверждать, что вулкан проснулся.

Если вулкан начнет извергаться, то его первый взрыв может быть катастрофичным, предположил заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН Иван Кулаков. «В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете. Вспомните Помпеи: пробуждению Везувия предшествовало затишье в течение нескольких тысяч лет. А извержение в 1600 году в Перу привело к похолоданию в Европе и голоду в России», — сказал он, уточнив, что извержение Большой Удины, вероятнее всего, будет взрывного типа.

Кулаков добавил, что обычно проснувшиеся вулканы извергаются в 60 процентах случаев. Ученый подчеркнул, что сейчас необходимо пристально наблюдать за Большой Удиной, но для этого не хватает технического оснащения — поскольку вулкан никогда не рассматривался как потенциально опасный, рядом с ним нет сейсмических станций.

Заведующий лабораторией сейсмического мониторинга Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Вадим Салтыков указал, что в этом году планируется установка дополнительных станций, благодаря которым будет возможно зафиксировать даже слабую сейсмическую активность и точно определить ее источник. В 2020 году специалисты проведут микросейсмическое зондирование среды вулкана, чтобы найти места скопления магмы и другие структурные неоднородности.

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