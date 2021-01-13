Охотник нашел пролетевшее тысячу километров письмо в воздушном шарике

Охотник из американской деревни Гранд-Кейн, штат Луизиана, нашел в лесу пролетевший более тысячи километров воздушный шарик с новогодними желаниями четырехлетней девочки, и решил исполнить их. Об этом сообщает издание People.

1 декабря 2020 года Летиция Флорес-Гонсалез (Leticia Flores-Gonzalez) и ее четырехлетние дочери-близнецы Луна (Luna) и Джанелла (Gianella) из округа Либерал, штат Канзас, написали письма Санта Клаусу. Девочки сфотографировались с красными воздушными шариками в форме звезды, в которые они вложили свои послания. После этого они выпустили их в воздух.

2 января Элвин Бэмбург (Alvin Bamburg) отправился в лес на охоту и нашел там послание Луны. Он опубликовал находку в Facebook с подписью: «Хотелось бы знать, когда его отправили. Похоже, оно преодолело более тысячи километров».

Пользователи поделились его постом много раз, и и Бэмбург смог найти семью Флорес-Гонсалез. Он решил найти способ выполнить мечты девочек. Луна просила конфеты, мяч с Человеком-Пауком, куклу-персонаж из мультфильма «Холодное сердце», щенка и игрушку «Мой маленький пони», а Джанелла — конфеты, наклейки, цветы, серьги и еще одного «Маленького пони».

Флорес-Гонсалез написала в Facebook, что рассказала Луне и Джанелле о невероятной находке, и что теперь девочки знают о том, что эльф по имени Элвин нашел письмо Луны после того, как Санта обронил его.

Она добавила, что все подарки из списка, которые прислали Бамбург и другие люди, увидевшие его пост, семья пожертвует на благотворительность.

Ранее сообщалось, что во французской коммуне Монткур-Лизроль началась массовая рассылка детям замаскированных под новогодний подарок записок, в которых сказано, что новогоднего волшебника Пер-Ноэля не существует. Как сообщила мать одной из получивших такой подарок девочек, злоумышленник не смог разрушить веру ее дочери в новогоднего волшебника, поскольку она еще не умеет читать.