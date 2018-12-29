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Неумение читать спасло маленькую девочку от правды про новогоднего волшебника

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Во французской коммуне Монткур-Лизроль началась массовая рассылка детям замаскированных под новогодний подарок записок, в которых сказано, что новогоднего волшебника Пер-Ноэля не существует. Об этом сообщает BFMTV.

На это обратила внимание мать маленькой девочки, проживающая в Монткур-Лизроль. По ее словам, она получила подарок для своей дочери и обнаружила внутри него записку о том, что Пер-Ноэль ненастоящий. Послание было спрятано под игрушкой, и его нельзя было обнаружить, не распаковав коробку.

Как сообщила мать девочки, злоумышленник не смог разрушить веру ее дочери в новогоднего волшебника, поскольку она еще не умеет читать. Однако на записке были обнаружены следы других надписей с похожим содержанием. «Надеюсь, с другими детьми такое не произойдет», — пожелала женщина.

Компания, занимающая рассылкой подарков, пообещала разобраться с инцидентом и связаться с семьей девочки в конце недели.

Пер-Ноэль (Рождественский Дед) — французский рождественский персонаж, аналог российского Деда Мороза. Согласно легендам, в рождественскую ночь он приносит детям подарки и оставляет их под елкой.

25 декабря президент США Дональд Трамп в ходе традиционного рождественского телефонного разговора с детьми посмеялся над верой семилетнего ребенка в Санта-Клауса. По его словам, этот возраст — крайний срок для веры в чудеса. Затем Трамп усмехнулся и сказал «Ну, развлекайся».

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