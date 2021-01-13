Охотница не смогла застрелить агрессивного кабана и избила его дробовиком

Охотница из итальянской коммуны Эрула в провинции Сассари не смогла застрелить напавшего на нее кабана и избила его стволом ружья. На видео нападения обратило внимание издание Daily Mail.

На записи видно, как женщина целится в направлении зарослей, где прячется кабан. Неожиданно агрессивное животное бросается к ней.

Женщина стреляет из дробовика дважды, но оба раза промахивается и начинает паниковать, когда у нее не получается быстро перезарядить оружие. Вепрь продолжает наступление на нее, и женщина вынуждена защищаться, используя ствол дробовика вместо дубины.

Слышно, как итальянка, чье имя неизвестно, кричит: «Уходи» и «Отстань», продолжая избивать агрессивного кабана. Через некоторое время он разворачивается и убегает. Женщина зовет на помощь друзей. Она спрашивает: «Что я могла сделать?» и говорит, что не могла перезарядить ружье.

Видео стало вирусным в соцсетях. Пользователи призывали приостановить охоту на время пандемии и объясняли это тем, что охотники рискуют получить травмы и создать ненужную нагрузку на без того перегруженные медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что 84-летняя россиянка из села Асыма Горного района Якутии спасла себе жизнь при встрече с медведем, зарычав на него. Россиянка, в молодости бывшая заядлой охотницей, знала, что от дикого зверя нельзя убегать, и когда медведь зарычал на нее, она рыкнула в ответ.