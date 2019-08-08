Молодую охотницу раскритиковали за любовь к убийствам животных

Сэмми Ли (Sammi Lee) из Крайстчерча (Новая Зеландия) призналась в телевизионном шоу Good Morning Britain, что любит охоту и испытывает от нее удовольствие, за что ее застыдили. Об этом сообщает The Sun.

22-летняя девушка с улыбкой на лице позирует возле убитых ею животных. Она выкладывает на своей странице в Instagram фотографии с мертвыми кенгуру, кабанами, утками и оленями.

Девушка ходит на охоту не одна, а со своим женихом Джеймсом. Выслеживать добычу им помогают их охотничьи собаки. Особенно они любят охотиться на крупную дичь, уток и гусей, кабанов. Также молодая пара любит рыбалку.

Сэмми утверждает, что влюблена в охоту с 16-ти лет. Она сама разделывает свою добычу, чтобы сэкономить. Свою позицию девушка оправдывает тем, что если бы люди не охотились, они бы погибли.

Охотница рассказала, что люди часто предлагают ей альтернативу — походы, в которых также вырабатывается адреналин. Но Сэмми отвечает, что походы «не забьют мясом ваш морозильник».

Пользователи Twitter массово начали отвечать британскому телешоу, что эта девушка их отталкивает. Один из зрителей возмутился в ответ на слова Сэмми о том, что она чувствует связь с природой, когда убивает животных. Люк Ньюмэн (Luke Newman) ответил ей, что животные не чувствуют то же самое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!