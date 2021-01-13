Мужчина застрелил жену на глазах дочери и попал на видео

Полицейские из Лос-Анджелеса обвинили 46-летнего американца Герберта Никсона Флореса (Herbert Nixon Flores) в том, что тот убил свою бывшую девушку на глазах у их трехлетней дочери. Сцена насилия попала в объектив камеры, сообщается в официальном отчете властей.

Стражи правопорядка получили вызов, в котором говорилось об уличной перестрелке. Оказавшись на месте, полицейские обнаружили тело 35-летней Карен Руис (Karen Ruiz), которая скончалась до приезда медиков из-за множественных огнестрельных ранений. Детективы обвинили в случившемся 46-летнего Флореса: по версии следствия, он несколько раз выстрелил в жертву из полуавтоматического пистолета, а затем скрылся с места преступления.

На опубликованных кадрах видно, как Руис припарковала машину возле загородного дома, а сзади ее закрыл другой автомобиль. В этот момент женщина открыла дверь и побежала к жилому зданию, а водитель из другой машины выбежал за ней и несколько раз выстрелил из пистолета в ее сторону. На видео можно также услышать плач ребенка.

Журналисты The Daily Dot отметили, что полицейские связывают Флореса с преступной группировкой MS-13. К поискам сбежавшего убийцы подключились сотрудники ФБР, однако подозреваемый до сих пор находится в розыске.