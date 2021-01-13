Ребенка-инвалида довели до истощения в одном из российских интернатов

В доме-интернате Новосибирской области издевались над 17-летним подростком-инвалидом. Он вернулся домой истощенный и со следами побоев. Об этом рассказала мать мальчика, передает РЕН ТВ.

Жительница Тогучинского района обвиняет Ояшинский дом-интернат в жестоком обращении с ее сыном. Ей пришлось отдать мальчика с перинатальным поражением центральной нервной системы в интернат в связи с множественными обращениями жителей села в службу опеки.

Соседи обвиняли мальчика в желании «насиловать всю деревню». Его мать подтверждает, что он пробежал по деревне голый, но уточняет, что это было летом после купания в пруду. «Вообще все началось с того, что у меня умер муж, и люди начали меня затюкивать», — пожаловалась женщина.

Ей пришлось отдать сына в интернат до наступления 18-летия. При этом проведать подростка было невозможно из-за карантина. По телефону сотрудники интерната уверяли мать, что с ее сыном все в порядке.

В конце 2020 года его привезли домой истощенным, со ссадинами и ушибами. После возвращения вес подростка составлял 34 килограмма, хотя до пребывания в интернате он весил около 70. По словам бабушки мальчика, в интернате ее внука превратили в овощ. «К кискиной чашке подполз и начал [есть] корм кошачий. Мы его еле оттащили. По-видимому, он там подбирал все, как собачонка», — сказала она.

Региональный Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Ранее в Курской области была задержана директор школы-интерната. Она подозревается в том, что воровала пенсии по инвалидности, которые начислялись ее воспитанникам. Ущерб нанесен четверым воспитанникам на сумму более 1,5 миллиона рублей.