Жительница пансионата раскрыла методы принуждения россиянок к стерилизации

Сотрудники Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов в Екатеринбурге заставляли живущих там женщин пройти стерилизацию, угрожая отправить их в психоневрологический интернат (ПНИ). Об этом Telegram-каналу Baza рассказала одна из пострадавших Ольга Егорова.

По ее словам, жительниц пансионата начали отправлять на операцию в 2005 году, сама она была стерилизована в 2007-м. Вместе с ней тогда в больницу отправили еще двух девушек якобы для сдачи анализов. Уже в медучреждении их заставили подписать согласие на прохождение процедуры, давили с помощью психиатра. «Они говорят: либо соглашайтесь на стерилизацию, либо поедете в ПНИ», — рассказала собеседница издания.

Ранее директор пансионата Ирина Верхоланцева говорила, что с 2006 года хирургическую процедуру в больнице сделали 15 женщинам, четыре их них были недееспособными. Россиянки давали согласие на операцию.

17 октября издание Baza в Telegram-канале опубликовало рассказ жительницы пансионата Людмилы Гусевой, которая сообщила, что ее насильно стерилизовали, угрожая отправить в ПНИ. Она больше десяти лет жила в учреждении, процедуру провели в 2008 году. Женщина дееспособна, работала уборщицей, во время отпуска уехала к друзьям и записала обращение.

В публикации Baza говорилось о еще нескольких пострадавших женщинах с инвалидностью, которые жили в пансионате после детского дома. По неподтвержденной информации, одна из стерилизованных пациенток умерла.