Чиновники назвали число стерилизованных пациенток пансионата в России

Власти Свердловской области назвали число стерилизованных пациенток пансионата для престарелых и инвалидов «Уктусский» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Ирину Верхоланцеву.

По ее словам, с 2006 года хирургическая процедура проведена 15 женщинам, четыре их них были недееспособными. Верхоланцева заявила, что все они дали свое согласие на вмешательство.

Руководитель управления демографического развития и социального обслуживания министерства социальной политики Свердловской области Илья Илларионов сообщил, что стерилизация россиянки, которая ранее записала видео о принудительной операции, была проведена в 2008 году и якобы по медицинским показаниям — об этом написано в выписках из гинекологического отделения городской больницы. О каких именно показаниях идет речь, не уточняется.

Чиновник отметил, что женщина, записавшая видеоролик, проживает в пансионате уже больше десяти лет и «характеризуется положительно». Верхоланцева добавила, что пациентка дееспособна и работает уборщицей в этом учреждении. Две недели назад она ушла в отпуск, уехала к друзьям и сейчас не отвечает на звонки.

17 октября издание Baza в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором женщина по имени Людмила Гусева говорит, что ей якобы угрожали отправкой в психоневрологический интернат (ПНИ) за отказ от стерилизации. В публикации отмечалось, что с подобными жалобами обращались еще несколько женщин с инвалидностью, которые попали в пансионат после детского дома. По неподтвержденной информации, одна из стерилизованных пациенток умерла. В проверке информации подключились правоохранительные органы, омбудсмен и Минздрав.