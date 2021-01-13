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Российские родители покормили младенца кашей и погубили его

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Фото: Pixabay

В Асбесте (Свердловская область) младенец захлебнулся манной кашей, когда родители пытались покормить его. Об этом рассказала местная жительница в беседе с порталом «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

По ее словам, врачи 15 минут пытались реанимировать новорожденного, но безуспешно. Отмечается, что младенец был шестым ребенком в неблагополучной семье. При этом старшие дети не посещают школу и детсад, а родители могут употреблять наркотики, добавила собеседница издания.

В силовых структурах подтвердили факт произошедшего. Однако в Следственном комитете пока не прокомментировали трагедию в российском городе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в городе Долинск на Сахалине нашли мертвым шестимесячного младенца, который, по предварительной информации, скончался от обезвоживания. Кроме того, из семьи изъяли еще двух детей: брата-близнеца погибшего малыша и двухлетнюю девочку с признаками дистрофии. Как отметили в УМВД, на учете органов опеки семья не стояла, а жалоб на мать в полицию не поступало. По данным следствия, женщина злоупотребляет алкоголем, в доме нет еды и одежды, а бытовые условия не пригодны для проживания малышей.

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