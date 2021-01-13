Разборка в российских боксерских клубах закончилась стрельбой

В Кирово-Чепецке разборка тренеров боксерских клубов закончилась стрельбой. Об этом в среду, 13 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, между руководителем школы бокса «Чемпион» Алексеем Толпыгиным и тренером спортклуба «Боец» Анатолием Скрябиным произошел конфликт. В ходе ссоры Толпыгин достал оружие и выстрелил в Скрябина. С ранением брюшной полости пострадавшего доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Мотивы нападавшего не установлены.

Подозреваемый задержан и доставлен на допрос к следователю.