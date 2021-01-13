Голикова назвала процент занятых коек для пациентов с коронавирусом

В России занято 69,2 процента коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС в среду, 13 января.

По ее словам, всего в России развернуто 277 тысяч коек для пациентов с диагнозом COVID-19. «Система здравоохранения провела новогодние праздники без сбоев», — отметила Голикова.

Кроме того, она подчеркнула, что снижение заболеваемости наблюдается в 83 регионах России.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также заявил, что ситуация с коронавирусом в новогодние праздники оценивалась как стабильная. По словам министра, в России свободно 23 процента коек. Он также отметил, что увеличенное производство лекарств помогло улучшить ситуацию в стране.

По состоянию на 13 января, в России выявлено в общей сложности 3 471 053 случая заражения коронавирусом. Из них 2 854 088 случаев закончились выздоровлением.