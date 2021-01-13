Король и королева Норвегии привились от коронавируса

Король Норвегии Харальд V и королева Соня получили первую дозу прививки от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Klartale со ссылкой на пресс-релиз королевского двора.

Отмечается, что была использована вакцина от фирмы Pfizer. Чтобы прививка была эффективной, через три недели монархи получат второй укол. Вместе с ними прививку сделала принцесса Астрид. Ей 88 лет, королю и королеве — 83, так что все трое находятся в группе риска.

Король отмечал, что коронавирусная инфекция ему вряд ли угрожает, потому что он проводит большую часть времени в одиночестве.

9 января сообщалось, что британской королеве Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу также сделали прививки от коронавируса.

Ранее 13 января стало известно, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января.