Мир
 
Последние новости
Датская компания вышла из проекта «Северного потока-2»
Назван самый просматриваемый сериал 2020 года
Доктор Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе
Названа причина отравления более 60 детей в Дагестане
Останкинская телебашня покрылась льдом 
В мире зафиксировали рекордный рост числа заразившихся коронавирусом
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии больных новым штаммом COVID-19 в России
ЦРУ рассекретило все документы об НЛО
На космодроме Байконур перестали убивать
Новости партнеров
Прослушать новость

Король и королева Норвегии привились от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Соня и Харальд V
Соня и Харальд V
Фото: Filip Horvat / AP

Король Норвегии Харальд V и королева Соня получили первую дозу прививки от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает Klartale со ссылкой на пресс-релиз королевского двора.

Отмечается, что была использована вакцина от фирмы Pfizer. Чтобы прививка была эффективной, через три недели монархи получат второй укол. Вместе с ними прививку сделала принцесса Астрид. Ей 88 лет, королю и королеве — 83, так что все трое находятся в группе риска.

Король отмечал, что коронавирусная инфекция ему вряд ли угрожает, потому что он проводит большую часть времени в одиночестве.

9 января сообщалось, что британской королеве Елизавете II и ее мужу принцу Филиппу также сделали прививки от коронавируса.

Ранее 13 января стало известно, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется 18 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kong Harald og dronning Sonja har tatt vaksinen
Британской королеве сделали прививку от COVID-19
Стало известно о скорой вакцинации Елизаветы II от коронавируса