ВМС США получат «хоронящее российские надежды» оружие

В 2022 году Военно-морские силы (ВМС) США вооружат как минимум один свой корабль противокорабельными ракетами RGM-184, иначе — Naval Strike Missile (NSM), сообщает The Drive.

Согласно американскому изданию, контейнерные установки c RGM-184 получит один из десантных транспортов-доков типа San Antonio. The Drive пишет, что таким образом американские военные смогут оценить целесообразность использования подобного оружия на своих кораблях.

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В феврале 2019 года на страницах польского портала Defence24 военный эксперт Максимилиан Дура заявил, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России», тем самым «хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций».

Тогда же в ответ на данное замечание военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что RGM-184 NSM способны поразить объекты Балтийского флота (Калининградская область), тогда как военный эксперт Алексей Леонков заверил, что данная ракета, стоящая на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, не способна помешать российским маршрутам на Балтике.

В июле 2020 года The Drive сообщило, что ВМС США до сих пор не пополнили ракетное вооружение RGM-184A Naval Strike Missile прибрежного боевого корабля Gabrielle Giffords типа Independence, израсходованное в октябре 2019 года в ходе стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане.

Противокорабельная ракета NSM (в американском обозначении — RGM-184) предназначена для поражения надводных целей. Разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Скорость ракеты достигает 0,95 числа Маха, дальность — 185 километров.