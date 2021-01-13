Названы плюсы для России при Байдене

Эксперты Bank of America назвали плюсы для российской экономики при избранном президенте США Джо Байдене. В частности, эксперты верят, что новая администрация будет вести более предсказуемую и гибкую внешнюю политику, передает РБК. Кроме того, указали в банке, подход к двусторонним отношениям может измениться, а это может дать потенциал для роста цен на российские активы.

В Bank of America заключили, что сейчас отношения США и России уже настолько плохи, что пространства для дальнейшего ухудшения без создания новых рисков для глобальной безопасности остается немного. Так что в теории команда Байдена может избрать более гибкий подход.

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Ранее, делая прогнозы относительно России, в Bank of America предположили, что в ближайшие 2-3 года страну ждет новое повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и рост налогообложения в ресурсных секторах экономики. В частности, тренд на рост подоходного налога могут поддержать события политического характера, такие как выборы.

Очередные президентские выборы в США прошли в ноябре 2020-го, главой государства по их итогам избрали демократа Джо Байдена. Сторонники действующего президента Дональда Трампа итоги выборов не признали, это вылилось в акции протеста и столкновения с полицией. В начале января активисты штурмовали Капитолий, 11 января палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты».