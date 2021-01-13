Психолог объяснил причины апатии после завершения праздников

Клинический психолог, доктор психологии Артур Гараганов объяснил причины апатии после завершения праздничных дней в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметил, что резкое похудение после обильных новогодних застолий негативно влияет на настроение и работоспособность. По его словам, если человек дал себе возможность неограниченно питаться в течение праздников, ему будет сложно выйти из режима вседозволенности.

Эксперт подчеркнул, что калорийная, жирная и мучная пища придает силы и энергию только в момент ее употребления, а затем появляются ощущения вялости.

Гараганов подчеркнул, что главные трудности и опасности выхода из периода праздников заключаются в том, что человек психологически и физиологически не готов вернуться к обычному ритму жизни. Психолог посоветовал для начала отрегулировать потребление углеводов. «Нужно действовать постепенно — уменьшать дозу углеводов хотя бы вполовину», — отметил он.

Ранее психолог Александр Тхостов объяснил депрессивные мысли во время новогодних праздников. По его словам, они рождаются от завышенных ожиданий. В таком случае следует помнить, что реализовать свои планы можно и в новом году, напомнил специалист.