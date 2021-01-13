В Германии рассказали о российской «машине на стероидах»

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в публикации немецкого издания Stern названа «бронемашиной на стероидах».

В публикации утверждается, что данная БМПТ является самостоятельной разработкой России, аналогов которой нет на Западе. Издание из Германии рассказывает, что «Терминатор» получил шасси от Т-90, башня которого, лишившись «классического основного оружия основного боевого танка — длинноствольной пушки», получила «целую кучу оружия».

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

«Все это называется танком поддержки, или БМПТ. Почему русские строят что-то подобное? "Терминатор" обладает огромной огневой мощью», — пишет Stern, перечисляя вооружение БМПТ, предназначенное, в частности, для ведения боевых действий в условиях городской местности.

В частности, «Терминатор» вооружен 30-миллиметровой пушкой 2А42, парой 30-миллиметровых автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» и четырьмя противотанковыми ракетами 9М120-1 «Атака».

В декабре 2020 года американский журнал Popular Mechanics заявил, что российская БМПТ «Терминатор» признана «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием». В публикации издания, в частности, отмечалось, что разработка боевой машины учитывала опыт чеченской войны.

В ноябре 2020-го российская армия начала получать первые «Терминаторы».

В сентябре того же года телеканал «Звезда» опубликовал видео с дуэлью танка Т-90М «Прорыв» и «Терминатора». Как сообщается в ролике, по мишени танк ударил сверхзвуковой ракетой «Атака», а БМПТ — ракетой 9М119М «Инвар». Обе ракеты попали в цель, однако в случае «Терминатора» это произошло несколько быстрее.

В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.