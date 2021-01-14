Пандемию коронавируса обуздают к концу года

Пандемию коронавируса удастся обуздать к концу 2021 года, считает Лотар Вилер, глава немецкого института Роберта Коха, входящего в систему здравоохранения Германии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине, ее трансляцию разместило у себя издание Zeit.

По словам Вилера, к концу года пандемия будет взята под контроль, но для этого нужно, чтобы все ограничительные меры тщательно выполнялись.

«Мы все хотели бы вернуться к норме, к повседневности с как можно меньшим количеством ограничений. Но, чтобы этого достичь, мы должны существенно сократить число зараженных», — заявил он, добавив, что иного пути для этого не существует.

9 января канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что ближайшие недели будут самым тяжелым периодом для Германии. В настоящий момент в стране действует жесткий карантин.

5 января врач-иммунолог Владимир Болибок предсказал сроки ослабления пандемии в России. По его словам, весной эпидемия пойдет на спад и таких пиков, как прошлой весной и зимой, больше не будет до самого конца пандемии.