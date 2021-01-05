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Врач предсказал сроки спада пандемии коронавируса в России

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Текущая волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны, после чего таких больших подъемов, как осенью и в декабре, не будет до конца пандемии. Такие сроки предсказал врач-иммунолог Владимир Болибок, передает URA.RU.

По его словам, Россия вышла на плато по самому высокому уровню заражаемости, с которого начнет выходить в конце февраля-начале марта.

При этом, как считает вирусолог Алексей Аграновский, не стоит ждать резкого спада числа заражений — он будет плавным и постепенным. Вакцинация сыграет в этом важную роль, ускорив спад пандемии, добавил он.

Ранее инфекционист Николай Малышев рассказал, что в будущем коронавирус будет протекать в более легкой форме, но останется среди людей. По его словам, для уменьшения распространения инфекции нужна вакцинация, но вирус не исчезнет полностью. Он добавил, что людям придется жить с коронавирусом «все оставшееся время», но он станет менее тяжелым.

В России за минувшие сутки выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусом, 518 летальных исходов, 22 632 выздоровления. С начала пандемии его выявили у 3 284 384 человек, 59 506 смертей и 2 662 668 выздоровлений.

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