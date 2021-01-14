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В Индии прошел первый арест по новому закону о защите коров

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Фото: Pixabay.com

Полиция Индии арестовала первого человека по новому закону о защите коров, запрещающий забой этих животный. Так, правоохранители штата Каранатака арестовали водителя грузовика, который перевозил крупный рогатый скот, сообщает NDTV.

Мужчина подвергся нападению со стороны неизвестных, которые насильно остановили грузовик и обыскали его. В итоге индус попал в больницу, его обвинили в незаконной перевозке скота, а против нападавших возбудили уголовное дело.

Министр юстиции штата Джей Си Мадхусвами заявил, что ему неизвестно об инциденте и аресте, однако он счел нападение на водители неприемлемым, защищая при этом закон о защите животных.

Закон приняли в конце 2020 года. Согласно его положениям, виновных могут лишить свободы на срок от трех до семи лет. Кроме того, им грозит штраф в размере 683-6833 долларов. В случае, если человека обвиняют в забое во второй раз, ему грозит срок заключения в размере семи лет лишения свободы, а штраф увеличится до 1366-13,6 тысячи долларов.

Закон вызвал волну протестов. Его противники отмечали, в частности, что из-за принятия нормы многие фермеры понесут убытки.

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