Репортерша разрыдалась в эфире во время рассказа о жертвах коронавируса

Корреспондентка CNN Сара Сиднер (Sara Sidner) разрыдалась в прямом эфире, рассказывая об одной из американских семей, пострадавших от коронавируса. Отрывок выпуска новостей доступен в Twitter.

Сиднер обратила внимание зрителей на жительницу Лос-Анджелеса, которая в течение 11 дней потеряла мать и отчима. Оба ее родственника умерли от последствий COVID-19.

«Очень тяжело наблюдать, как таким семьям приходится справляться после трагедии… Ни одна семья не должна через это проходить», — сказала репортерша сквозь слезы. Она несколько раз извинилась перед ведущими в студии и зрителями за проявление эмоций. В конце сообщения опечаленная Сиднер отметила, что людям необходимо делать все возможное, чтобы избежать жертв и защитить своих близких, друзей и соседей.

Отрывок эфира быстро набрал вирусную популярность в соцсетях. Многие зрители назвали его душераздирающим: они стали использовать его, чтобы убедить других людей носить маску в общественных местах.

В декабре 2020 года ведущая британского утреннего шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast) Луиза Минчин (Louise Minchin) прослезилась в прямом эфире после того, как увидела трогательный эпизод о доме престарелых.