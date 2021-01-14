В московской квартире произошло двойное убийство

В Москве произошло двойное убийство пожилых братьев. Сбежавший с места преступления убийца нанес погибшим множественные колото-резаные ранения. Об этом в четверг, 14 января, сообщает «Пятый канал».

По данным издания, тела погибших были обнаружены в квартире на первом этаже жилого дома на улице Аносова, после того как в полицию обратился начальник одного из братьев. Он рассказал, что мужчина не вышел на работу, не отвечал на звонки и не открывал дверь. Заглянув через окно тот увидел на кровати два тела и предположил, что люди спят. Несколько часов спустя он снова заглянул в окно, но ситуация не поменялась. Тогда мужчина забил тревогу и обратился в правоохранительные органы.

Выбив дверь, полицейские осмотрели тела и поняли, что мужчины были по-видимому убиты во сне. Дверь была заперта изнутри, так, что убийца каким-то образом сумел покинуть квартиру незамеченным, возможно, выбравшись через окно. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и возможных свидетелей.