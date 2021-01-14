Российский нефтяник попросил не делать из себя «козла отпущения»

Глава «Газпром нефти», один из главных российских нефтяников Александр Дюков в ходе панельной сессии Гайдаровского форума попросил не делать из своей отрасли «козла отпущения». Трансляция дискуссии ведется на сайте форума.

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«Неправильно делать из нефтянки козла отпущения. Есть такое явление, как парниковый эффект, есть глобальный консенсус, что с ним нужно бороться», — отметил Дюков.

Однако, по его словам, невозможно точно определить, насколько парниковый эффект влияет на глобальное потепление и рост температуры. «Ни один ученый оценить степень влияния не сможет. Если посмотреть на долю транспорта, она незначительна по сравнению с ЖКХ или промышленностью в целом», — сказал глава «Газпром нефти».

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 14-15 января. В условиях пандемии коронавируса он проходит в объединенном формате: участники выступают на площадках центрального кампуса РАНХигС, а зрители наблюдают за ними онлайн. Организаторами форума являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. «Лента.ру» выступает информационным партнером форума.