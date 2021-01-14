Верный той-терьер три дня сторожил тело хозяйки в 30-градусный мороз

В российском городе Дивногорске, Красноярский край, верный той-терьер три дня сторожил тело умершей хозяйки в 30-градусный мороз. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В воскресенье, 10 января, 72-летняя Любовь Крупенникова без верхней одежды ушла из дома вместе с той-терьером Нюсей. Родственники утверждают, что в тот день пожилая женщина чувствовала себя нехорошо.

Когда она не вернулась домой, семья пропавшей забила тревогу. Россиянку три дня искали родные, полиция, волонтеры и кинологи поискового отряда. Они обошли весь городок и его окрестности, звали Крупенникову, но тщетно.

Когда поисковая бригада в очередной раз осматривала лес, из кустов раздалось скуление. Волонтеры кинулись на звук и увидели тело пенсионерки и дрожащую от холода рыжую собаку.

Родственники погибшей поблагодарили всех, кто участвовал в поисках, и забрали Нюсю себе.

Ранее сообщалось, что преданная собака в китайском городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, отказывалась от еды и воды в ожидании возвращения покойного хозяина. Питомец прожил у умершего 15 лет.