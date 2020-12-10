Верный пес отказался от еды и воды после смерти хозяина

dailymail.co.uk

Преданная собака в китайском городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, отказывалась от еды и воды в ожидании возвращения покойного хозяина. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Очевидец снял животное на видео через окно. На записи видно, как истощенная и грустная собака лежит на земле в кипе газет и медицинских заключений.

Сосед рассказал, что пес ждет своего восьмидесятилетнего хозяина, который недавно умер. Питомец прожил у него 15 лет.

С момента смерти владельца собака отказывалась от еды и воды.

Анонимный автор опубликовал видео в надежде, что кто-нибудь сможет помочь животному.

Ранее сообщалось, что собака из мексиканского города Лос-Мочис отказывалась отходить от праха умершего хозяина. Дочь покойного рассказала, что животное скорбело о потере хозяина так же, как и вся семья.